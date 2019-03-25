Самолет British Airways по ошибке прилетел "не туда"
25 марта, 2019, 20:18
Самолет British Airways летел из Лондона в Дюссельдорф, но ошибочно совершил посадку в шотландском городе Эдинбург
Об этом сообщает Edinburgh News.
Как отмечается, ошибка произошла из-за того, что пилотам выдали неправильный план полета.
В свою очередь, представители British Airways и немецкой WDL Aviation, которая руководила самолетом по лизинговому соглашению, извинились перед пассажирами и пообещали разобраться в том, как такая ситуация могла произойти.
Читайте также
-
25 марта, 2019 Виталий Портников: Кремль готов купить Украину
-
25 марта, 2019 20 лет трагической гибели Чорновола. ДТП или убийство?
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
23 марта, 2019 10 фактов о кандидате в президенты Александре Ващенко
-
Читайте также
-
25 марта, 2019 20 лет трагической гибели Чорновола. ДТП или убийство?
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
23 марта, 2019 10 фактов о кандидате в президенты Александре Ващенко