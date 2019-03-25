Самолет British Airways по ошибке прилетел "не туда"

25 марта, 2019, 20:18

Самолет British Airways летел из Лондона в Дюссельдорф, но ошибочно совершил посадку в шотландском городе Эдинбург

Об этом сообщает Edinburgh News.

Как отмечается, ошибка произошла из-за того, что пилотам выдали неправильный план полета.

В свою очередь, представители British Airways и немецкой WDL Aviation, которая руководила самолетом по лизинговому соглашению, извинились перед пассажирами и пообещали разобраться в том, как такая ситуация могла произойти.