Российские боевики били из БМП по позициям возле Попасной

25 марта, 2019, 08:16

24 марта российские оккупационные войска трижды обстреляли позиции подразделений Объединенных сил

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Все обстрелы украинских позиций противник совершил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": из минометов калибра 82 мм - вблизи Золотого-4; из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия - в районе Новолуганского; из минометов 120-го и 82-го калибров, а также вооружения БМП - около Попасной.

Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет. По данным разведки, 24 марта огнем двух оккупантов было уничтожено и один ранен.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе Луганского и Новотошковского. Вследствие обстрелов двое украинских военных получили ранения.