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Россия будет вынуждена пустить миротворцев ООН на Донбасс, - Порошенко

России придется пустить на оккупированные территории Донбасса миротворческую миссию ООН

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой" .

"Россия вынуждена будет принять решение о миротворцах ООН. Миротворцев, которые вытеснят оккупационные войска России с оккупированной территории, разоружат незаконные вооруженные формирования, обеспечат вывод тяжелой техники и артиллерии с оккупированной территории, обеспечат установление кондиций безопасности для начала политического процесса, вернут Украине контроль над неконтролируемым участком российско-украинской границы. Все эти пункты есть в подписанных Путиным Минских договоренностях. Миротворцы будут гарантами выполнения этих положений", - сказал Порошенко.

Президент добавил, что после формирования безопасностного компонента на Донбассе будет внедряться политическая составляющая - проведение выборов по украинским законодательством и реинтеграция ОРДЛО.

  • Ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что вводить миротворческую миссию ООН на Донбассе можно будет, когда Россия готова будет признать себя стороной конфликта.
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