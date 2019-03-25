Россия будет вынуждена пустить миротворцев ООН на Донбасс, - Порошенко

25 марта, 2019, 21:26

России придется пустить на оккупированные территории Донбасса миротворческую миссию ООН

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой" .

"Россия вынуждена будет принять решение о миротворцах ООН. Миротворцев, которые вытеснят оккупационные войска России с оккупированной территории, разоружат незаконные вооруженные формирования, обеспечат вывод тяжелой техники и артиллерии с оккупированной территории, обеспечат установление кондиций безопасности для начала политического процесса, вернут Украине контроль над неконтролируемым участком российско-украинской границы. Все эти пункты есть в подписанных Путиным Минских договоренностях. Миротворцы будут гарантами выполнения этих положений", - сказал Порошенко.

Президент добавил, что после формирования безопасностного компонента на Донбассе будет внедряться политическая составляющая - проведение выборов по украинским законодательством и реинтеграция ОРДЛО.