"Воры в законе" будут дестабилизировать ситуацию в Украине во время выборов, - Аброськин

25 марта, 2019, 13:41

Полиция располагает информацией о намерениях "воров в законе" прибыть в Украину во время выборов - для дестабилизации ситуации в государстве

Об этом заявил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, сообщает Нацполиция в Facebook .

Во время проведения видеоселекторного совещания с участием руководителей центрального аппарата и территориальных подразделений Нацполиции он отметил, что такие "визиты" имеют целью дестабилизировать ситуацию в государстве во время проведения избирательного процесса.

"Сейчас в разрезе проведения предвыборного процесса, мы получаем информацию о намерениях прибытия на территорию страны" воров в законе ". Их" визиты "имеют целью дестабилизировать ситуацию во время выборов. Поэтому подчеркиваю на оперативном реагировании и взаимодействия с различными ведомствами системы МВД, в частности, с пограничниками и Государственной миграционной службой ", - отметил Аброськин.

Он отметил, что на территории Украины с 1 марта по 31 мая проходит операция "Мигрант".

"С начала практического этапа операции" Мигрант "иностранцами совершено 93 уголовных правонарушения. Граждане другой страны совершили 13 краж. Также полицейские установили 43 факта подделки документов, шесть фактов - незаконного оборота наркотиков и пять - незаконного оборота оружия", - отметил Вячеслав Аброськин.

Он добавил, что 72 иностранцам сообщено о подозрении. В суд направлено 34 уголовных производства.

Кроме того, полицейскими выявлено более 1600 нарушений административного законодательства с участием иностранцев, в частности - 39 фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.