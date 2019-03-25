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"Приберегите терпение": Зеленский ответил журналисту на вопрос об отказах в интервью СМИ

В комментарии к публикации журналиста "Нового времени" кандидат в президенты отметил, что "отказывает в силу занятости"

Скриншот комментария выложил у себя в Facebook журналист "Нового времени" Максим Бутченко, передает Еспресо.TV .

Максим Бутченко написал, что Владимир Зеленский часто отказывает журналистам в интервью, придумывая разные отговорки.

Владимир Зеленский , и Вы никогда не общались со мной относительно интервью. Никогда, - написал кандидат в президенты. - Я отказываю в силу занятости, просто нет времени, но с Вами я даже не говорил. Так подберите терпение, и мы как-то встретимся. Удачи! "

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Зато журналист отметил, что "сто раз" общался через пресс-службу. А личного номера телефона Зеленского не имеет.

Тогда он пообещал договориться со своей пресс-службой.

 

 

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