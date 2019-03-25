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"Мы идем к тебе": Еще двое судей получили письма с угрозами

Главы Оболонского районного суда города Киева, Сумского окружного административного суда и Чугуевского городского суда Харьковской области сообщили о поступлении сообщений с угрозами на официальные электронные адреса судов якобы от С14

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-центр судебной власти Украины.

Письма с угрозами поступили с электронной почты C14UA@i.ua.

Так, глава Оболонского районного суда города Киева Девятко Владислав Владимирович и глава Сумского окружного административного суда Шаповал Николай Михайлович сообщили, что 18 марта 2019 года на официальные электронные адреса судов поступило сообщение от отправителя C14UA@i.ua, которое содержит высказывания: "Всем судьям Украины смерть", "Герои не умирают - умирают враги", "Слава нации! Смерть врагам!", "Всем, кто препятствует получению свободы трудовому люду", а также предупреждение "Мы идем к тебе".

Как отметил глава Чугуевского городского суда Харьковской области Гуменный Зиновий Иванович, тогда же сообщение по электронной почте C14UA@i.ua поступило и на их электронный адрес.

В сообщении, в частности, также содержались угрозы "Всем судьям Украины смерть", "Мы идем к тебе", "Жди сволочь".

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Гуменный связывает такие события с тем, что 19-20 марта 2019 года в суде рассматривалось ходатайство об избрании меры пресечения четверым подозреваемым по факту убийства военнослужащего.

Девятко, Шаповал и Гуменный считают указанные действия проявлением давления и вмешательства в их профессиональную деятельность с применением угроз жизни и здоровью и сообщили об этом Высший совет правосудия и Генерального прокурора.

Отметим, что представители организации "C14 news" на странице в сети Facebook заявили, что рассылка была осуществлена от имени С14 "в десятки судов и прокуратур Украины", и указали: "Не желаем смерти прокурорам и судьям, потому что мы не анархисты. Смерть всех чиновников - дорозвалить остатки государства. Это популистский бред уровня Нади Савченко. Это не выход из кризиса ".

В соответствии со статьей 73 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" указанные сообщения внесены в реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия. Высшим советом правосудия будет проведена проверка изложенных судьями фактов и принято соответствующее решение.

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