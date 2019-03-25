"Кардифф" отказывается платить 20 млн евро за погибшего в авиакатастрофе футболиста
Об этом сообщает The Telegraph .
"Кардифф" оформляет заявление о трансфере погибшего нападающего Эмилиано Салы, которая вскоре будет направлено в ФИФА. По информации издания, валлийский клуб намерен доказать, что не обязан платить "Нанта" за аргентинского футболиста 20 млн евро. "Кардифф" утверждает, что Премьер-лига не успела зарегистрировать трансфер, поскольку клубы договорились о структуре выплаты, которая противоречит правилам в Англии.
Также в соглашении об переход была прописана ряд юридических условий, не были выполнены. По этой причине Салли пришлось бы заключить новый контракт, а старый, по убеждению "Кардиффа", должен быть аннулирован.
"Нант" продолжает настаивать на выплате всей суммы в 20 млн евро за переход Салы, поскольку трансферный сертификат был зарегистрирован в международных инстанциях.
- Напомним, 21 января самолет, на котором летел аргентинский форвард "Кардиффа" Эмилиано Сала, исчез с радаров авиадиспетчеров над Ла-Маншем .
- 8 февраля было объявлено, что найденное в самолете под водой тело принадлежит аргентинскому футболисту Эмилиано Салли.
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