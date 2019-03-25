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"Гусь идет на выборы": Минюст запустил просветительскую программу для молодежи

Министерство юстиции запустило инициативу "Гусь идет на выборы", призванную привлечь украинскую молодежь к избирательному процессу и предоставить молодым украинцам информацию о том, как реализовать свое право избирать

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

"Популярный в сети персонаж "Гусь" разъясняет, как воспользоваться своим правом голоса, как пойти на избирательный участок и проверить, есть ли ты в списках, как проконтролировать законность волеизъявлении и куда обратиться в случае нарушений", - рассказал министр юстиции Павел Петренко.

Он сообщил, что в понедельник, 25 марта, презентовали первый ролик, который касается права избирателя проверить себя в списках избирателей. В течение недели будут представлены 3 других видеоролика, в которых "Гусь" расскажет о том, как прийти на выборы, проголосовать и как действовать в случае, если вы заметили нарушения.

"Мы рассчитываем, что эта информационная кампания не только поднимет украинцам настроение, но и даст нашим гражданам дополнительную информацию, чтобы они могли воспользоваться своим основным конституционным правом - прийти на выборы и проголосовать", - отметил министр юстиции.

 

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