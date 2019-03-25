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Премьер Греции заявил, что турецкие самолеты преследовали его вертолет


фото: REUTERS
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что самолеты ВВС Турции следовали за его вертолетом, когда он направлялся на греческий остров Агатониси, чтобы отметить День независимости

Об этом он заявил в понедельник, 25 марта, во время выступления на острове Агатониси в нескольких километрах от средиземноморского побережья Турции, передает Reuters.

"Они заставили вертолет, в котором я находился, маневрировать на низких высотах, пока греческие самолеты не перехватили нарушителей нашего национального воздушного пространства", - сказал Ципрас.

По словам греческого премьера, "глупые действия" Турции "не имеют смысла". Он также отметил, что Анкара "расходует топливо впустую".

Источник в военных кругах Греции сообщил агентству Reuters, что греческие истребители F-16 перехватили турецкие самолеты в четырех милях от вертолета Ципраса.

25 марта Греция отмечает 198-ю годовщину восстания против 400-летнего ига Османской империи. В ходе революции 1821-1829 годов Греция получила независимость.

В отношениях между Турцией и Грецией существует ряд нерешенных вопросов - от территориальных вопросов в море до этнически разделенного Кипра.

Отношения между Турцией и Грецией еще более обострились после того, как Греция заблокировала экстрадицию восьми турецких солдат, обвиняемых Анкарой в причастности к неудачному военному перевороту 2016 года.

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