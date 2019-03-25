Председательствующий судья по делу Януковича сообщил об угрозах, - СМИ

25 марта, 2019, 17:34

Глава Оболонского районного суда Киева и по совместительству судья по делу о госизмене экс-президента Януковича Владислав Девятко сообщил, что в суд поступили письма с угрозами

Об этом сообщает УНИАН.

О письме с угрозами Девятко сообщил в Высший совет правосудия, Генпрокуратуры и Совета судей Украины.

"Во исполнение требований закона "О судоустройстве и статусе судей" сообщаю, что 18 марта в 11.14 по адресу Оболонского районного суда поступило электронное сообщение с заголовком "жди сволочь" и вложением угрожающего содержания. Такие действия имеют признаки уголовного преступления - угроза убийством, насилием или уничтожением, или повреждением имущества в отношении судьи, народного заседателя или присяжного, а также в отношении их близких родственников в связи с их деятельностью, связанной с осуществлением правосудия", - говорится в письме судьи.

Также в нем Девятко просит "принять предусмотренные законодательством Украины меры реагирования".

Отмечается, что угрозы были не персонализированные, то есть конкретных фамилий судей, которым бы адресовались угрозы, в письме нет. Однако Девятко, как глава суда, согласно закону, обязан реагировать на любые угрозы в адрес судей. Также пресс-секретарь добавила, что не может разглашать сам текст письма с угрозами, поскольку оно, как доказательство, направлено генеральному прокурору Юрию Луценко.