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Председательствующий судья по делу Януковича сообщил об угрозах, - СМИ


фото: REUTERS
Глава Оболонского районного суда Киева и по совместительству судья по делу о госизмене экс-президента Януковича Владислав Девятко сообщил, что в суд поступили письма с угрозами

Об этом сообщает УНИАН.

О письме с угрозами Девятко сообщил в Высший совет правосудия, Генпрокуратуры и Совета судей Украины.

"Во исполнение требований закона "О судоустройстве и статусе судей" сообщаю, что 18 марта в 11.14 по адресу Оболонского районного суда поступило электронное сообщение с заголовком "жди сволочь" и вложением угрожающего содержания. Такие действия имеют признаки уголовного преступления - угроза убийством, насилием или уничтожением, или повреждением имущества в отношении судьи, народного заседателя или присяжного, а также в отношении их близких родственников в связи с их деятельностью, связанной с осуществлением правосудия", - говорится в письме судьи.

Также в нем Девятко просит "принять предусмотренные законодательством Украины меры реагирования".

Отмечается, что угрозы были не персонализированные, то есть конкретных фамилий судей, которым бы адресовались угрозы, в письме нет. Однако Девятко, как глава суда, согласно закону, обязан реагировать на любые угрозы в адрес судей. Также пресс-секретарь добавила, что не может разглашать сам текст письма с угрозами, поскольку оно, как доказательство, направлено генеральному прокурору Юрию Луценко.

 

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