После матча сборной Англии на "Уэмбли" нашли большое количество кокаина

25 марта, 2019, 14:11

После поединка отбора Евро-2020 Англия - Чехия в Лондоне в уборных стадиона "Уэмбли" знайшы большое количество наркотиков

Об этом сообщает The Telegraph .

В Лондоне после стартового поединка отбора на Евро-2020 Англии против Чехии (5: 0) в половине туалетных кабинок стадиона "Уэмбли", осмотренных журналистами, были обнаружены следы кокаина в огромном количестве, несмотря на повышенные меры безопасности на арене.

В связи с этим, власти призвали полицию усилить бдительность, опасаясь эскалации футбольного хулиганства в связи с употреблением наркотиков.