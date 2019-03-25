После матча сборной Англии на "Уэмбли" нашли большое количество кокаина
25 марта, 2019, 14:11
После поединка отбора Евро-2020 Англия - Чехия в Лондоне в уборных стадиона "Уэмбли" знайшы большое количество наркотиков
Об этом сообщает The Telegraph .
В Лондоне после стартового поединка отбора на Евро-2020 Англии против Чехии (5: 0) в половине туалетных кабинок стадиона "Уэмбли", осмотренных журналистами, были обнаружены следы кокаина в огромном количестве, несмотря на повышенные меры безопасности на арене.
В связи с этим, власти призвали полицию усилить бдительность, опасаясь эскалации футбольного хулиганства в связи с употреблением наркотиков.
- Напомним, 21 марта стартовал отборочный турнир футбольного чемпионата Европы-2020, в 1-м туре Бельгия победила Россию , а Казахстан сенсационно разгромил Шотландию.
- 22 марта 2019 в стартовом отборочном матче Евро-2020 сборная Украины сыграла в Лиссабоне вничью с Португалией.
- 23 марта, состоялись матчи 1-го тура квалификации Евро-2020, Испания победила Норвегию , Италия переиграла Финляндию.
- 24 марта, во 2-м туре отборочного турнира Евро-2020 сборная Германии вырвала победу у Нидерландов.
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