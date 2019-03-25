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После матча сборной Англии на "Уэмбли" нашли большое количество кокаина


фото: Reuters
После поединка отбора Евро-2020 Англия - Чехия в Лондоне в уборных стадиона "Уэмбли" знайшы большое количество наркотиков

Об этом сообщает The Telegraph .

В Лондоне после стартового поединка отбора на Евро-2020 Англии против Чехии (5: 0) в половине туалетных кабинок стадиона "Уэмбли", осмотренных журналистами, были обнаружены следы кокаина в огромном количестве, несмотря на повышенные меры безопасности на арене.

В связи с этим, власти призвали полицию усилить бдительность, опасаясь эскалации футбольного хулиганства в связи с употреблением наркотиков.

 

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