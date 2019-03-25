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Пограничники получают зрадофильские СМС об "американском спецназе" и "Майдане 3.0", - Слободян

В последние дни украинские пограничники получают провокационные СМС от неустановленных лиц о "прибытии в Киев американского спецназа"

Об этом сообщает пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян в Facebook.

Слободян рассказал, что в сообщениях говорится о якобы тайном прибытии в Киев "американского спецназа", что вопрос "Майдана 3.0" уже решен и не имеет смысла служить, так как "за вас все уже порешалы".

"Пограничники находятся на своих рабочих местах и позициях и добросовестно и спокойно выполняют возложенные на них народом Украины обязанности. Не стоит поддаваться провокациям и панике", - отметил представитель.

Он добавил, что о подобных смс необходимо сообщать в компетентные правоохранительные органы, и "источники этих сообщений будут установлены достаточно быстро".

 

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