Погода на неделю: синоптик рассказала, когда потеплеет
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
По ее словам, погода на неделе будет в Украине на все вкусы.
Сейчас будет умеренно тепло, температура погоды будет колебаться в пределах + 6 ° C ... + 12 ° C. 26 марта ожидается местами небольшой дождь, кроме центра.
В среду, 27 марта в Украине ожидается похолодание и местами даже будет выпадать снег и задувать сильный ветер. Однако, на западе и юге без существенных осадков.
Температура воздуха снизится до + 3 ° C ... + 6 ° C, хотя на юге будет теплее, до + 7 ° C ... + 10 ° C.
С 29 марта, с пятницы, начнется потепление, прояснение, а в течение 30-31 марта, на выходных, практически повсеместно будет солнечно и ожидается + 10 ° C ... + 15 ° C.
В Киеве завтра облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, + 7 ° C. В среду, 27 марта, похолодает до + 4 ° C, вероятный мокрый снег.
В четверг, 28 марта, будет без осадков, а в субботу-воскресенье, 30 и 31 марта, в столице будет светить солнце и воздух прогреется до + 12 ° C ... + 15 ° C.
Итак, с ближайшей синоптической перспективы среда в Украине будет наименее комфортной: холодно и даже мокрый снег с задуванием. А наиболее комфортными - выходные, суббота и воскресенье.
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