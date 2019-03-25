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Погода на неделю: синоптик рассказала, когда потеплеет

В большинстве областей Украины наименее комфортная погода ожидается 27 марта, в среду

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

По ее словам, погода на неделе будет в Украине на все вкусы.

Сейчас будет умеренно тепло, температура погоды будет колебаться в пределах + 6 ° C ... + 12 ° C. 26 марта ожидается местами небольшой дождь, кроме центра.

В среду, 27 марта в Украине ожидается похолодание и местами даже будет выпадать снег и задувать сильный ветер. Однако, на западе и юге без существенных осадков.

Температура воздуха снизится до + 3 ° C ... + 6 ° C, хотя на юге будет теплее, до + 7 ° C ... + 10 ° C.

С 29 марта, с пятницы, начнется потепление, прояснение, а в течение 30-31 марта, на выходных, практически повсеместно будет солнечно и ожидается + 10 ° C ... + 15 ° C.

В Киеве завтра облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, + 7 ° C. В среду, 27 марта, похолодает до + 4 ° C, вероятный мокрый снег.

В четверг, 28 марта, будет без осадков, а в субботу-воскресенье, 30 и 31 марта, в столице будет светить солнце и воздух прогреется до + 12 ° C ... + 15 ° C.

Итак, с ближайшей синоптической перспективы среда в Украине будет наименее комфортной: холодно и даже мокрый снег с задуванием. А наиболее комфортными - выходные, суббота и воскресенье.

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