Погода на неделю: синоптик рассказала, когда потеплеет

25 марта, 2019, 13:08

В большинстве областей Украины наименее комфортная погода ожидается 27 марта, в среду

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

По ее словам, погода на неделе будет в Украине на все вкусы.

Сейчас будет умеренно тепло, температура погоды будет колебаться в пределах + 6 ° C ... + 12 ° C. 26 марта ожидается местами небольшой дождь, кроме центра.

В среду, 27 марта в Украине ожидается похолодание и местами даже будет выпадать снег и задувать сильный ветер. Однако, на западе и юге без существенных осадков.

Температура воздуха снизится до + 3 ° C ... + 6 ° C, хотя на юге будет теплее, до + 7 ° C ... + 10 ° C.