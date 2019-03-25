Почти половина украинцев поддерживает вступление в ЕС, чуть меньше - за НАТО, - опрос

25 марта, 2019, 16:31

49% опрошенных отметили, что Украина должна вступить в Евросоюз, а 44,2% отметили, что голосовали бы за присоединение к НАТО

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, отвечая на вопрос "Каким интеграционным направлением должна идти Украина?", 49% респондентов выбрали вариант "вступление в ЕС". За вступление в Таможенный союз выступили 12,9% опрошенных, а еще 27,3% выбрали неприсоединение ни к одному из союзов. Процент тех, кто не имеет мнения по этому вопросу или отказался отвечать, наименьший - 11%.

Как показал опрос КМИС, в случае проведения референдума относительно вступления в НАТО 44,2% жителей Украины проголосовали бы "за". Против были бы 30,3%, а 8,5% воздержались бы и не принимали участия в голосовании. Еще 17% респондентов не определились или отказались отвечать на вопросы.

"Таким образом, 59,3% украинцев, которые приняли участие в референдуме, проголосовали бы за вступление в НАТО", - подытожили в КМИС.

Опрос проводился с 14 по 22 марта 2019 года методом личного интервью. Всего было опрошено 2004 респондентов, проживающих в 126 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым).