Почти половина украинцев поддерживает вступление в ЕС, чуть меньше - за НАТО, - опрос
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Так, отвечая на вопрос "Каким интеграционным направлением должна идти Украина?", 49% респондентов выбрали вариант "вступление в ЕС". За вступление в Таможенный союз выступили 12,9% опрошенных, а еще 27,3% выбрали неприсоединение ни к одному из союзов. Процент тех, кто не имеет мнения по этому вопросу или отказался отвечать, наименьший - 11%.
Как показал опрос КМИС, в случае проведения референдума относительно вступления в НАТО 44,2% жителей Украины проголосовали бы "за". Против были бы 30,3%, а 8,5% воздержались бы и не принимали участия в голосовании. Еще 17% респондентов не определились или отказались отвечать на вопросы.
"Таким образом, 59,3% украинцев, которые приняли участие в референдуме, проголосовали бы за вступление в НАТО", - подытожили в КМИС.
Опрос проводился с 14 по 22 марта 2019 года методом личного интервью. Всего было опрошено 2004 респондентов, проживающих в 126 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым).
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