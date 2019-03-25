Органайзер украинской команды собрал на Kickstarter в 5 раз больше, чем просили разработчики. Чем он особенный
Украинский стартап Stealtho из Днепра вывел на платформу для сбора средств Kickstarter многофункциональный органайзер.
Сначала команда рассчитывала собрать $ 20 тыс. для начала производства органайзера-трансформера, но пользователям настолько понравилась идея, что в рамках кампании по сделаем средств уже удалось собрать $ 105 тыс.
Особенностью органайзера Stealtho в команде называют его способность решать сразу несколько бытовых офисных задач с помощью одного устройства.
Органайзер содержит 12 самых распространенных предметов и аксессуаров для рабочего стола. В частности, в набор входят: стакан для ручек и карандашей; беспроводная зарядка для телефона, которую можно использовать как подставку для мобильных гаджетов; доска для заметок; подставка для стикеров и канцелярских принадлежностей; планшет для крепления документов; подставка для наушников; небольшая платформа под чашку или под горшок с растениями; визитница.
Также USB-хаб органайзера содержит два входа USB-С, порт HDMI и порт под карту памяти Micro-SD.
Сообщается, что все модели для ранних клиентов по цене $ 69 уже распроданы. Сейчас можно предварительно заказать органайзер по цене $ 79, $ 89 и $ 99 на Kickstarter.
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