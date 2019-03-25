Омбудсмен Денисова призвала украинцев сообщать ей о нарушении избирательных прав
25 марта, 2019, 20:45
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала граждан Украины сообщать ей о нарушении их избирательных прав звонками на горячую линию или электронными обращениями
Об этом говорится в письме Денисовой телеканалу Еспресо.TV .
"О нарушении избирательных прав сообщайте Уполномоченному ВРУ по правам человека по телефону 0800 50 17 20 или электронным обращением, размещенным на сайте www.ombudsman.gov.ua", - говорится в письме.
В Facebook Денисова уточнила график работы офиса омбудсмена.
"Мы работаем в будни с 9:00 до 18:00. В день выборов с 7:00 до 22:00", - написала Денисова.
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