Оккупанты вновь били по школам Донетчины

25 марта, 2019, 15:57

Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз пренебрегли нормами гуманитарного права и пытаются обвинить в этом украинских военных

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Представители ОБСЕ зафиксировали в микрорайоне Трудовские Петровского района города Донецка повреждения здания школы: 15-сантиметровая пробоина на высоте 30 см от земли. По оценке патруля ОБСЕ, повреждения нанесли огнем из крупнокалиберного пулемета.

По словам сотрудников школы, обстрел состоялся 21 марта утром, когда ученики уже находились в школе. При попытке патруля СММ выяснить обстоятельства происшествия, сотрудники школы отказались ответить на любые вопросы без разрешения оккупантов.

Указанная схема показывает, что ВСУ не могут быть причастными к повреждению школы по тем причинам, что расстояние до ближайших позиций украинских военных составляет не менее 3450 метров, что является недостижимой для стрельбы из пулемета, а также и то, что школа находится внутри жилого квартала и со всех сторон окружена жилыми домами.

Во втором случае, по адресу проспект Школьный, 13 в населенном пункте Гольмовский (неподконтрольный правительству) команда Миссии ОБСЕ видела 1-сантиметровое отверстие и несколько трещин в окне второго этажа с северной стороны школы. При этом, работникам школы оккупанты запретили впускать наблюдателей Миссии. Сотрудники школы сообщили только то, что повреждение образовалось в результате попадания пули вечером 20 марта.