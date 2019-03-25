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Оккупанты ранили 2 бойцов ООС, но после ответа Объединенных сил потеряли 3 боевиков


фото: pressjfo.news
В понедельник, 25 марта, российские наемники на Донбассе трижды обстреляли позиции украинских военных, в частности из тяжелой артиллерии, запрещенной Минскими договоренностями

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Так, с артиллерийских систем калибра 122 мм и 82-мм минометов террористы обстреляли Объединенные силы вблизи Крымского, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Новотошковского, из стрелкового оружия - в районе Луганского.

В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Украинские военные огнем уничтожили одного оккупанта и ранили еще двоих.

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