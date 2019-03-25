Оккупанты проводят в Крыму учения для более 1,5 тыс. десантников с авиацией и кораблями
25 марта, 2019, 12:35
Российское Министерство обороны проводит масштабные учения десантных сил в аннексированном Крыму
Об этом сообщает " Радио.Свобода ".
В тактических учениях с десантно-штурмовым и артиллерийским полками седьмой гвардейской десантно-штурмовой дивизии задействуют более 1,5 тыс. десантников, более 300 единиц боевой техники, а также самолеты военно-транспортной авиации, вертолеты армейской авиации и большие десантные корабли Черноморского флота.
Ранее Россия заявляла об усилении группировки войск в аннексирована Крыму.
Российский министр обороны Сергей Шойгу 11 марта заявил, что это "обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море".
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