Оккупанты проводят в Крыму учения для более 1,5 тыс. десантников с авиацией и кораблями

25 марта, 2019, 12:35

Российское Министерство обороны проводит масштабные учения десантных сил в аннексированном Крыму

Об этом сообщает " Радио.Свобода ".

В тактических учениях с десантно-штурмовым и артиллерийским полками седьмой гвардейской десантно-штурмовой дивизии задействуют более 1,5 тыс. десантников, более 300 единиц боевой техники, а также самолеты военно-транспортной авиации, вертолеты армейской авиации и большие десантные корабли Черноморского флота.

Ранее Россия заявляла об усилении группировки войск в аннексирована Крыму.

Российский министр обороны Сергей Шойгу 11 марта заявил, что это "обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море".