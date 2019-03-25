Нефтегиганты вкладывают миллионы долларов в проекты, отрицают климатические изменения, - Тhe Guardian

25 марта, 2019, 12:03

Пять крупнейших на фондовом рынке нефтегазовых компаний тратят около $ 195 млн в год на лоббирование, отложение, контроль или блокирование политики по борьбе с изменением климата

Об этом пишет Тhe Guardian .

Как отмечает издание, Chevron, BP и ExxonMobil были основными компаниями, которые непосредственно лоббируют противостояния законодательным инициативам, направленным на борьбу с глобальным потеплением.

Для успешного продвижения своих целей нефтегазовые гиганты все чаще стали использовать социальные сети.

Так, в 2018 году, согласно отчету InfluenceMap, накануне промежуточных выборов в США, глобальные нефтяные компании и их отраслевые структуры потратили $ 2 млн на целевую рекламу в Facebook и Instagram, продвигая выгоды от увеличения производства ископаемого топлива.

BP поддержала кампанию, "влив" $ 13 млн. Тогда удалось успешно остановить налог на выбросы углерода в штате Вашингтон.

Как показывают исследования, на рекламу в социальных сетях было потрачено $ 1 млн.

После подписания в 2015 году Парижского соглашения о климате крупные интегрированные нефтегазовые компании заявили, что поддерживают цену на углерод и создали такие группы, как "Нефтяная и газовая климатическая инициатива", которые продвигают внедрение добровольных экологических мероприятий.

Однако, как пишет Тhe Guardian, слова компаний существенно расходятся с их действиями.

По данным отчета InfluenceMap, эти кампании вводят общественность в заблуждение относительно масштабов действий нефтяных компаний, так как публично подтверждая необходимость действий, они массово увеличивают инвестиции в огромное расширение добычи нефти и газа.

В 2019 их расходы увеличатся до $ 115 млрд, и только 3% из них будут направлены на низкоуглеродистые проекты.

В свою очередь, нефтяные компании опровергают результаты исследования.

Успешное лоббирование и прямое противодействие политическим мерам по борьбе с глобальным потеплением препятствуют правительствам во всем мире в их усилиях по реализации политики после Парижского соглашения для достижения климатических целей и поддержки потепление ниже 1,5 ° C.

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