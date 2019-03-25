//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Нефтегиганты вкладывают миллионы долларов в проекты, отрицают климатические изменения, - Тhe Guardian


фото: REUTERS
Пять крупнейших на фондовом рынке нефтегазовых компаний тратят около $ 195 млн в год на лоббирование, отложение, контроль или блокирование политики по борьбе с изменением климата

Об этом пишет Тhe Guardian .

Как отмечает издание, Chevron, BP и ExxonMobil были основными компаниями, которые непосредственно лоббируют противостояния законодательным инициативам, направленным на борьбу с глобальным потеплением.

Для успешного продвижения своих целей нефтегазовые гиганты все чаще стали использовать социальные сети.

Так, в 2018 году, согласно отчету InfluenceMap, накануне промежуточных выборов в США, глобальные нефтяные компании и их отраслевые структуры потратили $ 2 млн на целевую рекламу в Facebook и Instagram, продвигая выгоды от увеличения производства ископаемого топлива.

BP поддержала кампанию, "влив" $ 13 млн. Тогда удалось успешно остановить налог на выбросы углерода в штате Вашингтон.

Как показывают исследования, на рекламу в социальных сетях было потрачено $ 1 млн.

После подписания в 2015 году Парижского соглашения о климате крупные интегрированные нефтегазовые компании заявили, что поддерживают цену на углерод и создали такие группы, как "Нефтяная и газовая климатическая инициатива", которые продвигают внедрение добровольных экологических мероприятий.

Однако, как пишет Тhe Guardian, слова компаний существенно расходятся с их действиями.

По данным отчета InfluenceMap, эти кампании вводят общественность в заблуждение относительно масштабов действий нефтяных компаний, так как публично подтверждая необходимость действий, они массово увеличивают инвестиции в огромное расширение добычи нефти и газа.

В 2019 их расходы увеличатся до $ 115 млрд, и только 3% из них будут направлены на низкоуглеродистые проекты.
В свою очередь, нефтяные компании опровергают результаты исследования.

Успешное лоббирование и прямое противодействие политическим мерам по борьбе с глобальным потеплением препятствуют правительствам во всем мире в их усилиях по реализации политики после Парижского соглашения для достижения климатических целей и поддержки потепление ниже 1,5 ° C.

Читайте также: Какое глобальное потепление: аномальные морозы превратили США в Сибирь. Фоторепортаж

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 марта, 2019 понедельник

больше новостей

25 марта, 2019 понедельник

24 марта, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать