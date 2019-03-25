Нефтегиганты вкладывают миллионы долларов в проекты, отрицают климатические изменения, - Тhe Guardian
Об этом пишет Тhe Guardian .
Как отмечает издание, Chevron, BP и ExxonMobil были основными компаниями, которые непосредственно лоббируют противостояния законодательным инициативам, направленным на борьбу с глобальным потеплением.
Для успешного продвижения своих целей нефтегазовые гиганты все чаще стали использовать социальные сети.
Так, в 2018 году, согласно отчету InfluenceMap, накануне промежуточных выборов в США, глобальные нефтяные компании и их отраслевые структуры потратили $ 2 млн на целевую рекламу в Facebook и Instagram, продвигая выгоды от увеличения производства ископаемого топлива.
BP поддержала кампанию, "влив" $ 13 млн. Тогда удалось успешно остановить налог на выбросы углерода в штате Вашингтон.
Как показывают исследования, на рекламу в социальных сетях было потрачено $ 1 млн.
После подписания в 2015 году Парижского соглашения о климате крупные интегрированные нефтегазовые компании заявили, что поддерживают цену на углерод и создали такие группы, как "Нефтяная и газовая климатическая инициатива", которые продвигают внедрение добровольных экологических мероприятий.
Однако, как пишет Тhe Guardian, слова компаний существенно расходятся с их действиями.
По данным отчета InfluenceMap, эти кампании вводят общественность в заблуждение относительно масштабов действий нефтяных компаний, так как публично подтверждая необходимость действий, они массово увеличивают инвестиции в огромное расширение добычи нефти и газа.
В 2019 их расходы увеличатся до $ 115 млрд, и только 3% из них будут направлены на низкоуглеродистые проекты.
В свою очередь, нефтяные компании опровергают результаты исследования.
Успешное лоббирование и прямое противодействие политическим мерам по борьбе с глобальным потеплением препятствуют правительствам во всем мире в их усилиях по реализации политики после Парижского соглашения для достижения климатических целей и поддержки потепление ниже 1,5 ° C.
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