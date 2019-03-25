NASA и ESA на 2 месяца положат людей в кровати, чтобы изучить влияние гравитации

25 марта, 2019, 17:37

В Германии запустили эксперимент, который покажет, как искусственная гравитация может помочь астронавтам в космосе сохранять здоровье и какие гравитационные эффекты будут необходимы для предотвращения ослабления мышц

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Engadget.

Астронавты на борту Международной космической станции должны тренироваться и соблюдать определенную диету, чтобы выдержать длительное пребывание в условиях невесомости. Но Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Европейское космическое агентство (ESA) надеются найти лучший метод.

25 марта они начали совместное исследование влияния искусственной гравитации на организм людей. В Германском аэрокосмическом центре добровольцы проведут 60 дней в постели под наклоном, что обеспечит отток крови от головы. Ежедневно участников эксперимента будут отправлять в центрифугу, которая будет способствовать оттоку крови обратно к ногам.

Исследование должно показать, как искусственная гравитация может помочь астронавтам в космосе сохранять здоровье, а также какие гравитационные эффекты будут необходимы для предотвращения ослабления мышц.

Результаты исследования будут полезными и в случае, если человечество хочет отправить людей на Марс.