//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Нардеп Сотник стала первой женщиной-стипендиатом из Украины по программе Йельского университета


фото: radiosvoboda.org
Народный депутат Украины от фракции "Самопомощь" Елена Сотник стала одним из 16 стипендиатов программы World Fellows Йельского университета в США

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Сотник стала первой женщиной из Украины, которую приняли в этой программе. Ранее стипендиатами из Украины по программе World Fellows были действующий посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, экс-министр экологии Игорь Шевченко, соглава Совета реанимационного пакета реформ Тарас Шевченко и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

World Fellows - глобальная инициатива Йельского университета по развитию лидеров. Университет ежегодно отбирает стипендиатов для интенсивного четырехмесячного периода академического обучения.

36-летняя Елена Сотник является членом постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы и главой подкомитета Верховной Рады по вопросам адаптации украинского законодательства к законодательству Европейского союза. До работы в Верховной Раде работала исполнительным директором в адвокатской компании.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 марта, 2019 понедельник

больше новостей

25 марта, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать