Нардеп Сотник стала первой женщиной-стипендиатом из Украины по программе Йельского университета
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Сотник стала первой женщиной из Украины, которую приняли в этой программе. Ранее стипендиатами из Украины по программе World Fellows были действующий посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, экс-министр экологии Игорь Шевченко, соглава Совета реанимационного пакета реформ Тарас Шевченко и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.
World Fellows - глобальная инициатива Йельского университета по развитию лидеров. Университет ежегодно отбирает стипендиатов для интенсивного четырехмесячного периода академического обучения.
36-летняя Елена Сотник является членом постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы и главой подкомитета Верховной Рады по вопросам адаптации украинского законодательства к законодательству Европейского союза. До работы в Верховной Раде работала исполнительным директором в адвокатской компании.
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