Накануне выборов полиция перешла на усиленный режим работы

25 марта, 2019, 13:17

31 марта в обеспечение правопорядка во время выборов будут привлечены более 135 400 правоохранителей, из них более 72 500 - именно полицейских

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции, передает Еспресо.TV .

В общем все центральные органы исполнительной власти, входящих в систему Министерства внутренних дел Украины, переведены на усиленный режим за несколько дней до выборов.

Как отметил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, еще за несколько месяцев до президентских выборов подразделения МВД провели ряд подготовительных мероприятий. Поэтому для обеспечения правопорядка во время проведения выборов была отработана организацию и координацию работы между всеми службами ведомства на местах.

"Мы обеспечили охрану 199 окружных избирательных участков. Привлечено около 400 полицейских. Начал работу межведомственный оперативный штаб. В его состав вошли представители всех подразделений министерства, которые отслеживают, анализируют ситуацию для принятия соответствующих решений. С сегодняшнего дня весь личный состав Министерства внутренних дел переводится на усиленный вариант несения службы ", - заявил Сергей Яровой.

Он также добавил, что к обеспечению правопорядка во время выборов будут привлечены более 135 400 правоохранителей, из них более 72 500 - именно полицейских.

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев отметил, что руководители структурных и территориальных подразделений будут нести персональную ответственность за ненадлежащее реагирование на любые нарушения во время выборов.

Заместитель главы Нацполиции - руководитель патрульной полиции Александр Фацевич заметил, что накануне выборов особое внимание полицейских будет акцентировано на перевозке бюллетеней из окружных в участковые избирательные комиссии и на пресечении правонарушений, которые могут быть совершены в так называемый "день тишины".

С начала предвыборной кампании в Украине зарегистрировано 3945 сообщений о событиях, связанных с выборами. Из них по 210 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Составлен 613 административных протоколов, проводится проверка 755 сообщений. Только за минувшие сутки в Украине зарегистрировано 57 сообщений. По четырем фактам полицейские открыли уголовные производства.