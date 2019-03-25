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Надеюсь, что мы скоро приветствуем Грузию в НАТО, - Столтенберг


фото: REUTERS
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду на скорейшее вступление Грузии в состав Альянса

Об этом Столтенберг заявил после встречи с премьер-министром Грузии Мамука Бахтадзе, комментируя совместные учения Альянса и грузинской армии, сообщает Грузия Online .

"В прошлом году мы подчеркнули решения, которое было принято в 2008 году, что Грузия станет членом НАТО ... мы продолжаем работу, чтобы Грузия стала членом НАТО. Грузия является крупнейшим участником в наших инициативах, с точки зрения количества и численности военных и надеюсь , что мы скоро приветствуем вас в НАТО ", - отметил Столтенберг.

Командно-штабные учения НАТО-Грузия 2019 с участием военнослужащих из 24 стран, начались 18 марта и продлятся до конца месяца.

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