Наблюдательный совет Общественного возглавила член Комиссии по журналистской этике Светлана Остапа

25 марта, 2019, 18:01

Главой наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины выбрали заслуженную журналистку Украины, делегата от депутатской фракции политической партии "Объединение "Самопомощь" Светлану Остапу

Об этом сообщает "Детектор Медиа" .

Другим кандидатом на эту должность был член Наблюдательного совета НОТУ от парламентской группы партии "Возрождение" Игорь Хохич. За Остапу проголосовали 9 членов наблюдательного совета, за Хохич - 6 членов.

Зато Игорь Хохич победил во время голосования за кандидата на должность заместителя главы наблюдательного совета НОТУ: он набрал 11 голосов против 4 голосов за члена наблюдательного совета Александра Павличенко.

Секретарем наблюдательного совета НОТУ стал представитель общественной организации "Трансперенси Интернешнл Украина", программный директор ОО "Детектор медиа", главный эксперт группы по медиареформе общественной коалиции "Реанимационный пакет реформ" Вадим Миськый. Его кандидатура была единственной, члены наблюдательного совета проголосовали за него единогласно.

Светлана Остапа - заместитель шеф-редактора "Детектор медиа", заслуженная журналистка Украины, член общественного совета при Комитете по вопросам свободы слова и информационной политики, член общественного совета при Госкомтелерадио, член Комиссии по журналистской этике.