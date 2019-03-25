На расстоянии в 700 км: ученые создали систему, которая позволила пчелам и рыбам "общаться"

25 марта, 2019, 16:00

Международная группа ученых из объединения MOBOTS создала систему на основе искусственного интеллекта, которая позволила колонии пчел в Австрии общаться со стаей рыб в Швейцарии

Об этом пишет New Atlas.

Два года назад инженеры создали робота-рыбу, который был настолько реалистичным, что стая рыбок данио, в которую его поместили, приняла его за настоящую рыбу и признала в нем вожака.

Теперь исследователи использовали робота-рыбу в Швейцарии как связующее звено с роботом-пчелой в колонии пчел, расположенной в Австрии. Каждый из роботов общался со своими живыми прототипами на языке, понятном им - например, с рыбами с помощью движения хвостом, ускорений и замедлений, а с пчелами с помощью вибраций.

Каждая из этих роботизированных систем отслеживала поведение животных вокруг себя, а потом отправляла эти данные другим работам, которые потом переводили их в сигналы для своих видов. Таким образом, работы действовали как интерпретаторы между двумя популяциями животных, находящихся на расстоянии около 700 км друг от друга.

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