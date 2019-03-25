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На Полтавщине перевернулась лодка с людьми, 4 пропавших без вести

24 марта в Кременчуге в акватории Днепра перевернулась моторная лодка во время переплыванию реки с острова "Шаламай" к берегу

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

На лодке было пять человек и в результате опрокидывания лодки пропали без вести 4 человека.

"Гражданка, 2000 г.р., которая была на этой лодке самостоятельно добралась до берега и сообщила о данном событии. Другие лица к берегу не добрались", - говорится в сообщении.

Для проведения поисково-спасательных работ привлекли одно отделение 15 спасателей, водолазно спасательное отделение в Полтавской области и КУ "Водолазно-спасательную станцию" города Кременчуга. Сейчас поиски продолжаются.

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