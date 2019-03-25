На Киевщине секретарем участковой избирательной комиссии назначили умершего 1,5 года назад человека
25 марта, 2019, 16:53
В Вышгороде, Киевской области, секретарем участковой избирательной комиссии №320348 назначили Сергея Прокопенко, который умер 11 ноября 2017 года
Об этом сообщила Гражданская сеть ОПОРА.
По информации организации, 10 марта окружная комиссия сформировала участковые комиссии. И секретарем комиссии №320348 от кандидата в президенты Николая Габера стал Сергей Прокопенко.
15 марта наблюдателю ОПОРЫ сообщили о том, что включенный в состав УИК №320348 Сергей Прокопенко умер 1,5 года назад. Гражданская сеть ОПОРА связалась с родными Сергея Прокопенко, и те подтвердили эту информацию и предоставили копию свидетельства о смерти.
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