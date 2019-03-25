Министру обороны при Януковиче Саламатину сообщили о подозрении
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.
Их подозревают в совершении уголовного преступления по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Отмечается, что на протяжении 2010-2012 годов Укрспецэкспорт заключал соглашения о сотрудничестве с компанией, зарегистрированной в ОАЭ. Вероятно, это делали для того, чтобы задокументировать фиктивные хозяйственные отношения и противоправные денежные переводы, ведь фирма не предоставляла ГК "Укрспецэкспорт" никаких услуг по внешнеэкономическим контрактам.
В то же время, в период реализации преступного плана по завладению указанными денежными средствами, один из подозреваемых бывший руководитель ГК "Укрспецэкспорт" был назначен на должность руководителя ГК "Укроборонпром", а в дальнейшем министром обороны Украины. Речь идет про Дмитрия Саламатина.
"Учитывая, что указанные лица скрываются от органа досудебного расследования, они объявлены в розыск. При этом, по постановлениям других органов досудебного расследования, подозреваемые также находятся в розыске за совершение корыстных преступлений", - добавила Сарган.
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