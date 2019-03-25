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Министру обороны при Януковиче Саламатину сообщили о подозрении


фото: ukrinform
Бывший министр обороны Дмитрий Саламатин и другие руководители Укрспецэкспорта подозреваются в незаконном завладении более $ 23 млн за подписание фиктивных сделок с фирмой в ОАЭ в 2010-2012 годах

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

Их подозревают в совершении уголовного преступления по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Отмечается, что на протяжении 2010-2012 годов Укрспецэкспорт заключал соглашения о сотрудничестве с компанией, зарегистрированной в ОАЭ. Вероятно, это делали для того, чтобы задокументировать фиктивные хозяйственные отношения и противоправные денежные переводы, ведь фирма не предоставляла ГК "Укрспецэкспорт" никаких услуг по внешнеэкономическим контрактам.

В то же время, в период реализации преступного плана по завладению указанными денежными средствами, один из подозреваемых бывший руководитель ГК "Укрспецэкспорт" был назначен на должность руководителя ГК "Укроборонпром", а в дальнейшем министром обороны Украины. Речь идет про Дмитрия Саламатина.

"Учитывая, что указанные лица скрываются от органа досудебного расследования, они объявлены в розыск. При этом, по постановлениям других органов досудебного расследования, подозреваемые также находятся в розыске за совершение корыстных преступлений", - добавила Сарган.

 

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