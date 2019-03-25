МИД Литвы рекомендует делать прививки от кори перед визитом в Украину

25 марта, 2019, 15:14

Министерство иностранных дел Литвы советует путешествующим в Украину быть привитым от кори в связи со вспышкой этого заболевания в нашей стране

Об этом пишет издание Delfi.

"В связи со вспышкой кори в Украине путешественникам рекомендуется делать прививки. Долгосрочный иммунитет обеспечивают только две дозы вакцины", - отмечается на сайте МИД.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в прошлом году в Украине было подтверждено 53 218 случаев кори.

По данным Литовского центра инфекционных заболеваний и СПИДа, несколько случаев привезенной из Украины кори зафиксированы и в Литве. В Украине заболел корью один литовский депутат.

По данным центра, в этом году в Литве подтверждены 234 случая кори.