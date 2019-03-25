МИД Литвы рекомендует делать прививки от кори перед визитом в Украину
25 марта, 2019, 15:14
Министерство иностранных дел Литвы советует путешествующим в Украину быть привитым от кори в связи со вспышкой этого заболевания в нашей стране
Об этом пишет издание Delfi.
"В связи со вспышкой кори в Украине путешественникам рекомендуется делать прививки. Долгосрочный иммунитет обеспечивают только две дозы вакцины", - отмечается на сайте МИД.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в прошлом году в Украине было подтверждено 53 218 случаев кори.
По данным Литовского центра инфекционных заболеваний и СПИДа, несколько случаев привезенной из Украины кори зафиксированы и в Литве. В Украине заболел корью один литовский депутат.
По данным центра, в этом году в Литве подтверждены 234 случая кори.
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