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Мусульмане Франции подали в суд на Facebook и YouTube за трансляцию теракта в мечети в Новой Зеландии


фото: REUTERS
Французские мусульмане подали судебный иск на Facebook и YouTube из-за трансляции нападения на мечеть в Новой Зеландии

Об этом заявил представитель французского совета мусульман Абдалла Зекри, сообщает Reuters.

Французский совет мусульман подал в суд на социальную сеть Facebook и видеохостинг YouTube за того, что на их платформах транслировали видео с массовым убийством в Новой Зеландии, говорится в сообщении.

Отмечается, что массовая стрельба в двух мечетях в Новой Зеландии была продемонстрирована нападающим через свой профиль в Facebook в течение 17 минут.

Через несколько часов после нападения видео все еще можно было найти на Facebook, YouTube и Whatsapp, говорится в сообщении.

За время прямой трансляции, по заявлению соцсети Facebook, запись увидели около 200 раз. До того, как видео заблокировали, его посмотрели 4 тыс. раз. В течение 24 часов администраторы удалили 1,5 млн копий видео, отмечают в совете мусульман.

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