Мусульмане Франции подали в суд на Facebook и YouTube за трансляцию теракта в мечети в Новой Зеландии
Об этом заявил представитель французского совета мусульман Абдалла Зекри, сообщает Reuters.
Французский совет мусульман подал в суд на социальную сеть Facebook и видеохостинг YouTube за того, что на их платформах транслировали видео с массовым убийством в Новой Зеландии, говорится в сообщении.
Отмечается, что массовая стрельба в двух мечетях в Новой Зеландии была продемонстрирована нападающим через свой профиль в Facebook в течение 17 минут.
Через несколько часов после нападения видео все еще можно было найти на Facebook, YouTube и Whatsapp, говорится в сообщении.
За время прямой трансляции, по заявлению соцсети Facebook, запись увидели около 200 раз. До того, как видео заблокировали, его посмотрели 4 тыс. раз. В течение 24 часов администраторы удалили 1,5 млн копий видео, отмечают в совете мусульман.
- Напомним, 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч мужчина открыл огонь в двух мечетях, в результате чего погибли по меньшей мере 49 человек, десятки людей получили ранения.
- Полиция идентифицировала нападающего - это 28-летний австралиец Брентон Таррант. Перед нападением он записал манифест с ультраправыми антииммигрантскими взглядами.
- По делу арестованы трое мужчин и одна женщина. Один из подозреваемых в нападении объяснил свои действия желанием мести за теракт в Стокгольме в апреле 2017 года, когда в результате въезда грузовиков в толпу погибли 5 человек , в том числе 11-летняя девочка.
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