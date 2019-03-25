Люксембург - Украина: Шевченко назвал состав на матч отбора Евро-2020
Об этом сообщает "Команда №1" .
Стали известны заявки сборных Украины и Люксембурга на поединок 2-го тура отбора на Евро-2020.
Украина: 1. Денис Бойко, 2. Богдан Бутко, 3. Эдуард Соболь, 4. Сергей Кривцов, 5. Никита Бурда, 6. Тарас Степаненко, 7. Николай Шапаренко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Безус, 10 Евгений Коноплянка, 11. Артем Шабанов, 12 Андрей Пятов, 13. Виталий Миколенко, 14 Виталий Буяльский, 15 Виктор Цыганков, 16 Сергей Сидорчук, 17 Александр Зинченко, 18 Роман Яремчук, 19 Жуниор Мораес, 20 . Сергей Болбат, 21 Александр Караваев, 22 Николай Матвиенко, 23 Андрей Лунин.
Люксембург: 1. Антони Морис, 2. Максим Шано, 3. Энес Махмутович 4. Кевин Мальже, 5. Флориан Бонерт 6. Желсон Родригеш, 7. Ларс Герсон, 8. Кристофер Мартинш Перейра, 9. Даниэль Да Мота, 10 . Венсан Тилль, 11. Стефано Бенси, 12 Ральф Шон, 13 Дирк Карлсон, 14 Даниэль Синани, 15 Оливер Тилль, 16 Леандро Берейру Мартинш, 17 Марио Мутш, 18. Лоран Янс, 19 Матиас Яниш, 20 . Дэйв Тюрпель, 21 Алдин Скендерович, 22 Орельен Жоаким, 23 Тим Кипс.
- Поединок Люксембург - Украина начнется сегодня в 21:45 .
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о кадровых потерях перед матчем отбора Евро-2020 против Люксембурга.
- Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц дал характеристику наставнику украинской команды Андрею Шевченко.
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