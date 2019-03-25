Люксембург - Украина: Коноплянка дал подзатыльник Мораесу
25 марта, 2019, 09:44
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка отвесил подзатыльник партнеру по команде Жуниору Мораесу
Об этом сообщает FootBoom .
Сборная Украины провела тренировку перед матчем 2-го тура отбора к Евро-2020 с Люксембургом.
Во время занятия больше всех, как обычно, веселился Евгений Коноплянка, который любит подшутить над партнерами по команде. На этот раз "жертвой" стал Жуниор Мораес, который проиграл спор и получил за это подзатыльник.
- Полузащитник "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка снял интересное видео с партнером по национальной команде Русланом Малиновским.
- Евгений Коноплянка заявил, что сборной Украины в отборе Евро-2020 не хватит защитника российского "Зенита" Ярослава Ракицкого .
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