Люксембург - Украина: Коноплянка дал подзатыльник Мораесу

25 марта, 2019, 09:44

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка отвесил подзатыльник партнеру по команде Жуниору Мораесу

Об этом сообщает FootBoom .

Сборная Украины провела тренировку перед матчем 2-го тура отбора к Евро-2020 с Люксембургом.

Во время занятия больше всех, как обычно, веселился Евгений Коноплянка, который любит подшутить над партнерами по команде. На этот раз "жертвой" стал Жуниор Мораес, который проиграл спор и получил за это подзатыльник.