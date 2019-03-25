//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Люксембург - Украина: Коноплянка дал подзатыльник Мораесу


фото: footboom.com
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка отвесил подзатыльник партнеру по команде Жуниору Мораесу

Об этом сообщает FootBoom .

Сборная Украины провела тренировку перед матчем 2-го тура отбора к Евро-2020 с Люксембургом.

Во время занятия больше всех, как обычно, веселился Евгений Коноплянка, который любит подшутить над партнерами по команде. На этот раз "жертвой" стал Жуниор Мораес, который проиграл спор и получил за это подзатыльник.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 марта, 2019 понедельник

24 марта, 2019 воскресенье

больше новостей

25 марта, 2019 понедельник

24 марта, 2019 воскресенье

23 марта, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать