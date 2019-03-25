Люксембург собирается предоставить Украине 0,5 млн евро помощи

25 марта, 2019, 16:08

Люксембург планирует предоставить Украине 500 тыс. евро помощи на гуманитарные проекты

Об этом сообщил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн, передает "Радио Свобода".

По его словам, помощь оказывается через ЮНИСЕФ и Красный крест.

"Мы концентрируем эту помощь на гуманитарных вопросах, образовании, защите детей, жилье и обеспечении для тех, кто оказался в трудных социальных обстоятельствах", - сказал Ассельборн.

Он добавил, что Люксембург уже предоставил Украине 2,5 млн евро.