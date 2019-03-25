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Люксембург собирается предоставить Украине 0,5 млн евро помощи


фото: REUTERS
Люксембург планирует предоставить Украине 500 тыс. евро помощи на гуманитарные проекты

Об этом сообщил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн, передает "Радио Свобода".

По его словам, помощь оказывается через ЮНИСЕФ и Красный крест.

"Мы концентрируем эту помощь на гуманитарных вопросах, образовании, защите детей, жилье и обеспечении для тех, кто оказался в трудных социальных обстоятельствах", - сказал Ассельборн.

Он добавил, что Люксембург уже предоставил Украине 2,5 млн евро.

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