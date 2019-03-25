Люксембург собирается предоставить Украине 0,5 млн евро помощи
25 марта, 2019, 16:08
Люксембург планирует предоставить Украине 500 тыс. евро помощи на гуманитарные проекты
Об этом сообщил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн, передает "Радио Свобода".
По его словам, помощь оказывается через ЮНИСЕФ и Красный крест.
"Мы концентрируем эту помощь на гуманитарных вопросах, образовании, защите детей, жилье и обеспечении для тех, кто оказался в трудных социальных обстоятельствах", - сказал Ассельборн.
Он добавил, что Люксембург уже предоставил Украине 2,5 млн евро.
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