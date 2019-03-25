Король и королева Испании час сидели в самолете, потому что для них не могли найти подходящий трап

25 марта, 2019, 15:38

24 марта в Аргентину прилетели король Испании Фелипе VI и королева Летисия, но они в течение часа не могли выйти из самолета

Об этом пишет Milenio.com

Их авиалайнер Airbus 310 приземлился в аэропорту Хорхе Ньюбери в центре Буэнос-Айреса. Там королевскую семью уже ждала официальная делегация во главе с министрами иностранных дел Аргентины и Испании. Но Фелипе VI и Летисия не смогли выйти из самолета - трап, который им подали, оказался слишком низким.

Решение проблемы заняло почти час. Сначала самолет королевской семьи хотели отправить в другой аэропорт Буэнос-Айреса, где используются более высокие трапы.

Потом выяснилось, что в аэропорту Хорхе Ньюбери тоже есть соответствующий трап; его подают президенту Аргентины Маурисио Макри. Проблема заключалась в том, что трап был заперт в ангаре, который открывается по отпечатку пальцев.

Человека, который может его открыть, удалось найти не сразу. В результате ангар открыли, и Фелипе VI с Летисией спустились на землю.