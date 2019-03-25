Король и королева Испании час сидели в самолете, потому что для них не могли найти подходящий трап
Об этом пишет Milenio.com
Их авиалайнер Airbus 310 приземлился в аэропорту Хорхе Ньюбери в центре Буэнос-Айреса. Там королевскую семью уже ждала официальная делегация во главе с министрами иностранных дел Аргентины и Испании. Но Фелипе VI и Летисия не смогли выйти из самолета - трап, который им подали, оказался слишком низким.
Решение проблемы заняло почти час. Сначала самолет королевской семьи хотели отправить в другой аэропорт Буэнос-Айреса, где используются более высокие трапы.
Потом выяснилось, что в аэропорту Хорхе Ньюбери тоже есть соответствующий трап; его подают президенту Аргентины Маурисио Макри. Проблема заключалась в том, что трап был заперт в ангаре, который открывается по отпечатку пальцев.
Человека, который может его открыть, удалось найти не сразу. В результате ангар открыли, и Фелипе VI с Летисией спустились на землю.
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