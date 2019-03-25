Кличко подписал меморандум с ОО "Муниципальная варта" о патрулировании Киева
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Меморандум заключен между Киевской городской государственной администрацией, постоянной комиссией Киевсовета по вопросам соблюдения законности, правопорядка и предотвращения коррупции, Главным управлением Национальной полиции в городе Киеве, Управлением патрульной полиции в городе Киеве и Киевским городским общественным формированием по охране общественного порядка и государственной границы "Муниципальная варта".
Меморандум будет действовать три года.
Как отметил Владимир Кличко, ОО "Муниципальная варта" был создан ветеранским движением столицы и за время работы зарекомендовал себя наилучшим образом. На сегодня личный состав формирования насчитывает более 400 членов. "Муниципальная варта" обеспечивает общественный порядок и безопасность в городе путем совместного с полицией патрулирования территории.
Отмечается, что "Муниципальная варта" полностью координирует свою деятельность и работает совместно с Национальной полицией в городе Киеве. Все члены общественного формирования проходят специальное обучение в органах полиции.
Общественное формирование по охране правопорядка "Муниципальная варта" начало действовать в Киеве летом 2017 года. Оно работает на общественных началах, но город выделяет деньги на его финансирование. В 2018 году "Муниципальную варту" включили в число исполнителей целевой программы "Безопасная столица", благодаря чему ей выделили 3,7 млн гривен из бюджета на закупку форменной одежды, раций, спецсредств, бензина.
В 2019 году финансирование возросло уже до 21 млн гривен.
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