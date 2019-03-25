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Германия предоставит 5,8 млн евро на гуманитарные проекты на Донбассе


фото: dniprograd.org
Федеральное правительство Германии окажет финансовую поддержку гуманитарным проектам Красного Креста в Украине в 2019 году на сумму 5,8 млн евро

Об этом сообщает посольство Германии в Киеве в Facebook.

В 2019 году на гуманитарные проекты Международного комитета Красного Креста в Украине правительством ФРГ будет выделено 1,8 млн евро, а в течение 2020-2021 годов предусмотрено предоставить дальнейшие 4 млн евро, говорится в сообщении.

Отмечается, что совокупное финансирование Германией проектов и мероприятий МККК в Украине в 2016-2019 годах превышает 30 млн евро.

В посольстве добавляют, что Германия финансово поддерживает многочисленные гуманитарные мероприятия в рамках проекта "МККК - помощь, защита, профилактика и кооперационные связи в Украине".

Проекты охватывают медицинскую помощь, травматологическое лечение, поддержку учреждений здравоохранения, профилактические мероприятия, обеспечение населения продуктами питания и гигиены, водоснабжение, подготовку медицинских кадров, поиск пропавших без вести, посещение задержанных, информационные мероприятия об опасности мин и боеприпасов, говорится в сообщении.

Немецкая помощь предназначена людям, страдающим от конфликта с обеих сторон линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, а среди них и временно перемещенным лицам, и семьям в городах и селах, которые приняли их, отмечает пресс-служба посольства.

 

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