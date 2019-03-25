Франция и Германия собрались на свою первую совместную Ассамблею

25 марта, 2019, 23:10

25 марта в Париже начала свой первый саммит новая франко-германская парламентская ассамблея

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В состав Ассамблеи вошли по 50 депутатов от обеих стран. В частности, в общем саммите приняли участие 50 депутатов Бундестага и 50 законодателей из нижней палаты парламента Франции.

На саммите президент Бундестага Вольфганг Шойбле и президент Национальной Ассамблеи Ричард Ферран подписали акт о создании нового формата сотрудничества.

Шойбле сказал, что он "подчеркивает наше обязательство закрепить сотрудничество в европейском контексте".

"Германия и Франция несут особую ответственность за Европу", - сказал президент Бундестага. Он также добавил, что новая ассамблея "не повредит и не отменит суверенитета любой нации".

Ферран назвал заседание "историческим днем".

Ассамблея будет собираться дважды в год. Она будет принимать совместные резолюции в Национальную Ассамблею и Бундестага, которые не будут иметь обязывающей юридической силы.

Напомним, что в январе Париж и Берлин обновили Елисейское соглашение, то есть послевоенный пакт о примирении 1963 года - подписав новый договор в Аахене.

Целью Аахенского договора является усиление трансграничного сотрудничества вдоль 450-километровой границы стран, а также улучшение координации между двумя странами, когда речь идет о решении таких международных проблем, как изменение климата и терроризм.

Договор обязывает Германию и Францию к более тесным внешнеполитическим и оборонным связям, продвижению франко-германских междугородных проектов, а также согласованию трансграничных академических званий.