Фаны сорвали футбольный матч в Аргентине, их пришлось усмирять струей из брандспойта
Об этом сообщает "Трибуна".
"Ньюэллс" уступал 1: 2 команде из низшего дивизиона, в течение всего второго тайма ультрас скандировали оскорбительные выкрики в адрес своей команды. На 90-й минуте, когда судья объявил о 5 добавленных минутах, начались протесты, и активные болельщики "Ньюэллс" начали проявлять агрессию.
Судья приостановил встречу, на поле вышли пожарные, которые пытались успокоить ультрас, поливая их из брандспойта. У одного из пожарных бросили пластиковым сливным бачком, оторванным от унитаза в туалете на стадионе.
Судья матча несколько минут следил за развитием событий, но потом прервал игру и увел команды в раздевалки.
"Ньюэллс" получил техническое поражение, "Вилья Митре" вышел во второй раунд.
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