Фаны сорвали футбольный матч в Аргентине, их пришлось усмирять струей из брандспойта

25 марта, 2019, 15:49

Матч 1-го раунда Кубка Аргентины между "Ньюэллс Олд Бойс" и "Вилья Митре" был сорван из-за поведения ультрас

Об этом сообщает "Трибуна".

"Ньюэллс" уступал 1: 2 команде из низшего дивизиона, в течение всего второго тайма ультрас скандировали оскорбительные выкрики в адрес своей команды. На 90-й минуте, когда судья объявил о 5 добавленных минутах, начались протесты, и активные болельщики "Ньюэллс" начали проявлять агрессию.

Судья приостановил встречу, на поле вышли пожарные, которые пытались успокоить ультрас, поливая их из брандспойта. У одного из пожарных бросили пластиковым сливным бачком, оторванным от унитаза в туалете на стадионе.

Судья матча несколько минут следил за развитием событий, но потом прервал игру и увел команды в раздевалки.

"Ньюэллс" получил техническое поражение, "Вилья Митре" вышел во второй раунд.