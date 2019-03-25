Эрдоган не откажется от российских С-400, несмотря на заявления США

25 марта, 2019, 09:31

Турция не отступит от решения купить российские противоракетные системы С-400, несмотря на заявления со стороны США

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Reuters .

Как сообщили американские чиновники, в ближайшее время США могут заморозить подготовку поставок современных истребителей F-35 в Турцию.

"Это был бы самый сильный сигнал от США о том, что в Турции не может быть одновременно усовершенствованного самолета и российской системы ПРО", - сказал источник агентства.

Напомним, в 2017 году Турция заключила контракт с Россией на поставку четырех дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму $ 2,5 млрд. Первые поставки запланированы на 2019 год. Планы закупить российские ЗРК вызывали беспокойство со стороны США. В свою очередь, президент Турции Реджеп Эрдоган отметил, что не видит причин для беспокойства со стороны Вашингтона.

Государственный секретарь США Майк Помпео предостерег Турцию от приобретения российских ЗРК С-400. По его словам, в противном случае Анкара может столкнуться с санкциями. В НАТО неоднократно предупреждали Турцию, что российские С-400 совместимы с системой противовоздушной обороны Альянса.