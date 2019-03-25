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Эрдоган хочет сделать собор Святой Софии мечетью


фото: vsya-planeta
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил изменить статус христианского собора Святой Софии в мечеть для бесплатного входа
Об этом сообщает Эхо Москвы .

За собором в настоящее время закреплен статус музея, и вход на его территорию платный. Если собор станет мечетью, туристы всех вероисповеданий будут свободно в нее заходить, сказал Эрдоган в интервью турецкому телевидению. В качестве примера он привел Голубую мечеть, которая находится недалеко от собора. По его словам, статус здания могут изменить после муниципальных выборов.

Собор Святой Софии в Константинополе был построен в VI веке нашей эры. Он является одним величайших святынь христианского мира. После падения Византийской империи его превратили в мечеть, но с 1935 года по указу основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка, известный памятник византийского зодчества стал музеем и был занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сейчас вход в музей стоит около 10 долларов.

В 2015 году впервые за 85 лет в соборе священнослужитель объявил строки Корана. Позже там стали проводить религиозные чтения во время священного для мусульман месяца Рамадан, а в прошлом году Коран в соборе читал и сам Эрдоган.

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