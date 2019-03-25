Экс-военный разгласил боевикам гостайну Украины. В ВСУ проверяют, что именно мог рассказать
Об этом сообщают в Facebook Сухопутные войска ВСУ.
В сети Интернет, в сюжете телеканала Россия-24 на тему "Спецслужбы ДНР получили тысячи закрытых документов ВСУ", была распространена информация о возврате бывшего военнослужащего Донецкого областного военного комиссариата к месту жительства своей семьи, которая проживает на временно оккупированной территории.
"Факт возвращения к семье подтверждается. Старший прапорщик запаса Юрий Аушев проходил службу в Донецком областном военном комиссариате с 2004 года и был уволен из рядов Вооруженных Сил Украины в запас 26 декабря 2018 года. В настоящее время изучается объем информации, связанной с государственной тайной (служебной информацией), к которой был допущен старший прапорщик Юрий Аушев", - говорится в сообщении.
В ВСУ отметили, что в настоящее время изучается объем информации, связанной с государственной тайной (служебной информацией), к которой был допущен старший прапорщик Юрий Аушев.
Читайте также
-
-
22 марта, 2019 Виталий Портников: "Газпром" усиливает давление на Украину
-
25 марта, 2019 Виталий Портников: Кремль готов купить Украину
-
25 марта, 2019 20 лет трагической гибели Чорновола. ДТП или убийство?
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
Читайте также
-
22 марта, 2019 Виталий Портников: "Газпром" усиливает давление на Украину
-
25 марта, 2019 Виталий Портников: Кремль готов купить Украину
-
25 марта, 2019 20 лет трагической гибели Чорновола. ДТП или убийство?