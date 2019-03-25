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Экс-военный разгласил боевикам гостайну Украины. В ВСУ проверяют, что именно мог рассказать

В Вооруженных силах Украины проверяют разглашение гостайны уволенным в запас военным, который вернулся в ОРДО

Об этом сообщают в Facebook Сухопутные войска ВСУ.

В сети Интернет, в сюжете телеканала Россия-24 на тему "Спецслужбы ДНР получили тысячи закрытых документов ВСУ", была распространена информация о возврате бывшего военнослужащего Донецкого областного военного комиссариата к месту жительства своей семьи, которая проживает на временно оккупированной территории.

"Факт возвращения к семье подтверждается. Старший прапорщик запаса Юрий Аушев проходил службу в Донецком областном военном комиссариате с 2004 года и был уволен из рядов Вооруженных Сил Украины в запас 26 декабря 2018 года. В настоящее время изучается объем информации, связанной с государственной тайной (служебной информацией), к которой был допущен старший прапорщик Юрий Аушев", - говорится в сообщении.

В ВСУ отметили, что в настоящее время изучается объем информации, связанной с государственной тайной (служебной информацией), к которой был допущен старший прапорщик Юрий Аушев.

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