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День свободы в Беларуси отметили массовыми арестами


фото: tut.by
В День свободы в течение дня в центре Минска стоят автозаки, улицы патрулируют сотрудники правоохранительных органов в форме и в штатском

Об этом сообщает Радыё Свабода.

Вечером 25 марта ряд оппозиционных политиков, среди которых Николай Козлов, Виталий Рымашевский, Игорь Борисов, собираются пройти под бело-красно-белыми флагами от Октябрьской площади до дома на улице Володарского, 9, где 25 марта 1918 года была провозглашена независимость БНР, говорится в сообщении.

Люди в соцсетях обнародовали фото центральной части города и видео задержки участников акции.

Пользователи интернета сообщают о том, что на Октябрьской площади Минска автозаки стоят за стендом с государственными флагами. Площадь патрулируют сотрудники ОМОН и мужчины в штатском с рациями.

Белорус Иларион Трусов отмечает, рядом со зданием на Володарского, где была провозглашена независимость БНР, стоят "два автозака, сотрудники ОМОН и микроавтобус". Человек в штатском из микроавтобуса снимает тех, кто приносит цветы к зданию.

"После того, как я оставил цветы, подошел "красный берет" и понес наши цветы", - написал Трусов.

Отмечается, что на глазах журналистов правоохранители задержали и.о. главы партии ОГП Николая Козлова и соглавы БХД Виталий Рымашевский и других участников акции.

Минский исполком в День Воли не позволил массовые акции в центре Минска. В целом городские власти не одобрили все 4 представленные заявки: две от "Арт Усадьбы" и Партии БНФ, и две от движения "За Свободу" и БСДП "Громада". Проводить акции власти предложили в местах, определенных для митингов, говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время известно о 13 задержанных активистах.

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