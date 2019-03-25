День свободы в Беларуси отметили массовыми арестами
Об этом сообщает Радыё Свабода.
Вечером 25 марта ряд оппозиционных политиков, среди которых Николай Козлов, Виталий Рымашевский, Игорь Борисов, собираются пройти под бело-красно-белыми флагами от Октябрьской площади до дома на улице Володарского, 9, где 25 марта 1918 года была провозглашена независимость БНР, говорится в сообщении.
Люди в соцсетях обнародовали фото центральной части города и видео задержки участников акции.
Пользователи интернета сообщают о том, что на Октябрьской площади Минска автозаки стоят за стендом с государственными флагами. Площадь патрулируют сотрудники ОМОН и мужчины в штатском с рациями.
Белорус Иларион Трусов отмечает, рядом со зданием на Володарского, где была провозглашена независимость БНР, стоят "два автозака, сотрудники ОМОН и микроавтобус". Человек в штатском из микроавтобуса снимает тех, кто приносит цветы к зданию.
"После того, как я оставил цветы, подошел "красный берет" и понес наши цветы", - написал Трусов.
Отмечается, что на глазах журналистов правоохранители задержали и.о. главы партии ОГП Николая Козлова и соглавы БХД Виталий Рымашевский и других участников акции.
Минский исполком в День Воли не позволил массовые акции в центре Минска. В целом городские власти не одобрили все 4 представленные заявки: две от "Арт Усадьбы" и Партии БНФ, и две от движения "За Свободу" и БСДП "Громада". Проводить акции власти предложили в местах, определенных для митингов, говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время известно о 13 задержанных активистах.
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