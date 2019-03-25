ЦИК передала за границу более 420 тыс. бюллетеней

25 марта, 2019, 12:19

ЦИК передала на зарубежные избирательные участки 420 тыс. бюллетеней для голосования в заграничном избирательном округе при президенте Украины на 31 марта 2019 года

Передача состоялась на заседании ЦИК через представителя МИД - и.о. начальника управления генерального секретариата Святослава Дрозда, передает "Укринформ" .

"Эти бюллетени мы передаем для 101 избирательного участка, которые у нас постоянно действуют за рубежом", - сказала член ЦИК Ольга Лотюк.

В общем передали 420 тыс. 342 бюллетеня, а после передачи составили соответствующий протокол ЦИК.

Дрозд сказал, что эти бюллетени доставляют тремя способами. В частности, службами курьеров, дипломатической почты, а также сотрудниками посольств.