ЦИК передала за границу более 420 тыс. бюллетеней
25 марта, 2019, 12:19
ЦИК передала на зарубежные избирательные участки 420 тыс. бюллетеней для голосования в заграничном избирательном округе при президенте Украины на 31 марта 2019 года
Передача состоялась на заседании ЦИК через представителя МИД - и.о. начальника управления генерального секретариата Святослава Дрозда, передает "Укринформ" .
"Эти бюллетени мы передаем для 101 избирательного участка, которые у нас постоянно действуют за рубежом", - сказала член ЦИК Ольга Лотюк.
В общем передали 420 тыс. 342 бюллетеня, а после передачи составили соответствующий протокол ЦИК.
Дрозд сказал, что эти бюллетени доставляют тремя способами. В частности, службами курьеров, дипломатической почты, а также сотрудниками посольств.
- Напомним, что 31 декабря 2018 года в Украине стартовала кампания очередных выборов Президента, назначенных на 31 марта 2019 года.
- ЦИК 8 февраля завершила процесс регистрации на должность главы государства - всего было зарегистрировано 44 кандидатов. Позже пять кандидатов отказались баллотироваться.
Читайте также
-
25 марта, 2019 Виталий Портников: Кремль готов купить Украину
-
25 марта, 2019 20 лет трагической гибели Чорновола. ДТП или убийство?
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
23 марта, 2019 10 фактов о кандидате в президенты Александре Ващенко
-
Читайте также
-
25 марта, 2019 20 лет трагической гибели Чорновола. ДТП или убийство?
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
23 марта, 2019 10 фактов о кандидате в президенты Александре Ващенко