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ЦИК передала за границу более 420 тыс. бюллетеней


фото: ukrinform
ЦИК передала на зарубежные избирательные участки 420 тыс. бюллетеней для голосования в заграничном избирательном округе при президенте Украины на 31 марта 2019 года

Передача состоялась на заседании ЦИК через представителя МИД - и.о. начальника управления генерального секретариата Святослава Дрозда, передает "Укринформ" .

"Эти бюллетени мы передаем для 101 избирательного участка, которые у нас постоянно действуют за рубежом", - сказала член ЦИК Ольга Лотюк.

В общем передали 420 тыс. 342 бюллетеня, а после передачи составили соответствующий протокол ЦИК.

Дрозд сказал, что эти бюллетени доставляют тремя способами. В частности, службами курьеров, дипломатической почты, а также сотрудниками посольств.

  • Напомним, что 31 декабря 2018 года в Украине стартовала кампания очередных выборов Президента, назначенных на 31 марта 2019 года.
  • ЦИК 8 февраля завершила процесс регистрации на должность главы государства - всего было зарегистрировано 44 кандидатов. Позже пять кандидатов отказались баллотироваться.
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