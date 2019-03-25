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Боксер уверенно побеждал и начал издеваться над соперником. Наказание было жестоким


фото: Fox Sports
Французский боксер Сабри Седирэ в конце боя начал издеваться над британца Сэмом Максвеллом, за что был наказан нокаутом

Об этом сообщает BT Sport в twitter.

Бой за титул чемпиона Европы по версии WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг) между французом Сабри Седирэ и британцем Сэмом Максвеллом.

Седирэ побеждал по очкам, в десятом раунде фактически прекратил боксировать и начал издеваться над соперником.

Однако за 15 секунд до окончания боя француз пропустил мощный удар британского оппонента. Седирэ оказался в тяжелом нокауте, а Максвелл одержал победу, на которую не имел никаких шансов по очкам.

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