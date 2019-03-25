Боксер уверенно побеждал и начал издеваться над соперником. Наказание было жестоким
25 марта, 2019, 14:50
Французский боксер Сабри Седирэ в конце боя начал издеваться над британца Сэмом Максвеллом, за что был наказан нокаутом
Об этом сообщает BT Sport в twitter.
Бой за титул чемпиона Европы по версии WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг) между французом Сабри Седирэ и британцем Сэмом Максвеллом.
Седирэ побеждал по очкам, в десятом раунде фактически прекратил боксировать и начал издеваться над соперником.
Однако за 15 секунд до окончания боя француз пропустил мощный удар британского оппонента. Седирэ оказался в тяжелом нокауте, а Максвелл одержал победу, на которую не имел никаких шансов по очкам.
Woooooow!- Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) 23 марта 2019
Sam Maxwell was losing and being taunted by his opponent all fight and then did this with 10 second to go!
Incredible knockout pic.twitter.com/qM069RZnQK
- Украинский боксер Сергей Богачук победил американца Клетис Пендарвиса и получил 13-ю подряд победу нокаутом.
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