Боксер уверенно побеждал и начал издеваться над соперником. Наказание было жестоким

25 марта, 2019, 14:50

Французский боксер Сабри Седирэ в конце боя начал издеваться над британца Сэмом Максвеллом, за что был наказан нокаутом

Об этом сообщает BT Sport в twitter.

Бой за титул чемпиона Европы по версии WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг) между французом Сабри Седирэ и британцем Сэмом Максвеллом.

Седирэ побеждал по очкам, в десятом раунде фактически прекратил боксировать и начал издеваться над соперником.

Однако за 15 секунд до окончания боя француз пропустил мощный удар британского оппонента. Седирэ оказался в тяжелом нокауте, а Максвелл одержал победу, на которую не имел никаких шансов по очкам.

Woooooow!



Sam Maxwell was losing and being taunted by his opponent all fight and then did this with 10 second to go!



Incredible knockout pic.twitter.com/qM069RZnQK - Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) 23 марта 2019