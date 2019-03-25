Бездомный пес спас пару австралийцев от агрессивных обезьян. Теперь они забирают его домой
Об этом сообщает издание Yahoo News .
Инцидент произошел в января 2019 года на острове Пхукет, Таиланд. Мэтти Майлз (Matty Miles) с невестой Эйприл Хьюз (Aprille Hughes) отправились на несколько недель в отпуск на тренировки по тайскому боксу. В рамках физической подготовки они решили преодолеть пятикилометровой восхождение на вершину холма Наккерд к статуе "Большой Будда".
Пара заранее проехала путь на мопеде, чтобы детально изучить дорогу, но в ходе путешествия наткнулась на стаю агрессивных обезьян. "Вокруг стоял непроглядный туман, прям как в фильме ужасов, - вспоминает Майлз. - Не знаю, почему эти обезьяны (кажется, их было семь) вдруг так разозлились. Возможно, они хотели забрать наши сумки, поэтому начали шипеть и расправлять плечи".
Когда звери начали наступать и проявлять агрессию, на их пути оказался бездомный пес по имени Берт (Burt). "Эйприл запаниковала, но пес вступился за нее. Он будто был нашим проводником, шел впереди нас и следил, чтобы с нами ничего не произошло", - объясняет австралиец.
В течение следующей недели туристы неоднократно приезжали в Берта, чтобы покормить и напоить собаку водой в жару. Позже они отвезли бездомного пса в ветеринарную клинику, где собаку осмотрели и оказали необходимое лечение. Теперь австралийцы готовят необходимые документы, чтобы перевезти питомца к себе на родину.
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