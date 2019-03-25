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Бездомный пес спас пару австралийцев от агрессивных обезьян. Теперь они забирают его домой

Жители австралийского города Мельбурн готовятся приютить бездомную собаку, которая защитила их от агрессивной стаи обезьян

Об этом сообщает издание Yahoo News .

Инцидент произошел в января 2019 года на острове Пхукет, Таиланд. Мэтти Майлз (Matty Miles) с невестой Эйприл Хьюз (Aprille Hughes) отправились на несколько недель в отпуск на тренировки по тайскому боксу. В рамках физической подготовки они решили преодолеть пятикилометровой восхождение на вершину холма Наккерд к статуе "Большой Будда".

Пара заранее проехала путь на мопеде, чтобы детально изучить дорогу, но в ходе путешествия наткнулась на стаю агрессивных обезьян. "Вокруг стоял непроглядный туман, прям как в фильме ужасов, - вспоминает Майлз. - Не знаю, почему эти обезьяны (кажется, их было семь) вдруг так разозлились. Возможно, они хотели забрать наши сумки, поэтому начали шипеть и расправлять плечи".

Когда звери начали наступать и проявлять агрессию, на их пути оказался бездомный пес по имени Берт (Burt). "Эйприл запаниковала, но пес вступился за нее. Он будто был нашим проводником, шел впереди нас и следил, чтобы с нами ничего не произошло", - объясняет австралиец.

В течение следующей недели туристы неоднократно приезжали в Берта, чтобы покормить и напоить собаку водой в жару. Позже они отвезли бездомного пса в ветеринарную клинику, где собаку осмотрели и оказали необходимое лечение. Теперь австралийцы готовят необходимые документы, чтобы перевезти питомца к себе на родину.

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