Американцы пьяными тратят около $ 48 млрд в год

25 марта, 2019, 22:11

Граждане США тратят более 48 млрд долларов в год на покупки в состоянии алкогольного опьянения

Об этом пишет The Hustle, передает Общественное.

Так, согласно исследованию, в среднем 79% опрошенных сделали хотя бы одну "пьяную" покупку онлайн за свою жизнь. При этом среди миллениалов людей 82%, а среди "бэби-бумеров" - уже 69%.

Кроме того, количество тех, кто делает спонтанные покупки в состоянии алкогольного опьянения, варьируется в зависимости от профессии. Чаще всего покупают что-то в состоянии алкогольного опьянения спортсмены, представители транспортной и топливно-энергетической отраслей. Более 90% людей, работающих в этих сферах, делают спонтанные "пьяные" покупки. В то же время, среди писателей и деятелей искусства лишь около 60% занимаются шопингом под влиянием алкоголя.

В среднем опрошенные американцы потратили 444 доллара в год на спонтанные покупки под влиянием крепких напитков. По данным Национального института по борьбе со злоупотреблением алкоголем и алкоголизмом, среди жителей США - примерно 138 млн взрослых употребляют алкоголь. Так, если 79% из них - около 109 млн человек - покупают что-нибудь в состоянии опьянения, то рынок "пьяных" покупок в интернете составляет почти 48,5 миллиарда долларов в год. В частности, 85% его приходится на онлайн-ритейлера Amazon.