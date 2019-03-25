75 украинцев просят забрать их из Сирии и нуждаются в помощи, - Чубаров

Он сообщил, что Меджлису крымскотатарского народа известно о 75 лицах, находящихся в Сирии.

"В последнее время в адрес Меджлиса крымскотатарского народа и в мой адрес, как народного депутата Украины, стали поступать обращения женщин - граждан Украины разных национальностей, которые, в силу разных жизненных обстоятельств, оказались вместе с малолетними детьми на территории Сирии, с просьбами помочь им вернуться в Украину ", - говорится в заметке.

По словам Чубарова, сегодня в Меджлисе кримскотатарського народа известно о 75 человек (21 женщина, 54 малолетних детей), находящихся в тяжелых условиях на территориях с разрушенной инфраструктурой.

Он написал, что Меджлис крымскотатарского народа взаимодействует с Министерством иностранных дел Украины с целью оказания помощи гражданам Украины, которые оказались в затруднительном положении за пределами своей страны,.

"Поскольку на территории Сирийской Арабской Республики в настоящее время отсутствуют дипломатические учреждения Украины, просим лиц, обладающих конкретными сведениями о случаях пребывания в Сирии граждан Украины, которые ищут защиты в собственного государства и не имеют возможности связаться с нами, информировать по адресу: Chubarov. Refat@rada.gov.ua ", - резюмировал председатель Меджлиса.