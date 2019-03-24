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Warner Music впервые подписал контракт с искусственным интеллектом

Warner Music заключил контракт с нейросетью Endel, которая запишет 20 альбомов

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на The Guardian.

Warner Music подписал контракт с популярной нейросетью для мотивации, расслабления, концентрации и улучшения сна Endel. Она помогает анализировать местонахождение пользователя, его пульс, время суток и погоду для создания индивидуального трека.

Уже создано пять пластинок "Тихая ночь", "Дождливая ночь", "Облачный день", "Облачная ночь" и "Туманное утро".

"Я уверен, что слушатели получат удовольствие от новых альбомов и выиграют от снижения волнения и улучшение настроения", - отметил Кевин Гор, президент отделения музыки Warner Music Group.

Следующие 15 альбомов сосредоточатся на режимах "фокусировки", "расслабления" и "в пути". Среди инвесторов - Amazon Alexa Fund и Jillionaire Major Lazer.

"Мы создаем индивидуализированные аудиозаписи, но уверены, что слушателям понравятся и заранее записанные альбомы. Так мы сможем продемонстрировать силу музыки и технологий", - подчеркнул создатель Endel Олег Ставицкий.

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