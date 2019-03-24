Warner Bros. назвала дату премьеры фильма об алкозависимости с Беном Аффлеком

24 марта, 2019, 14:19

Безымянная драма выйдет на экраны 18 октября этого года

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Variety.

Фильм расскажет о бывшем баскетболисте (Аффлек), который страдает от алкозависимости и, как следствие, теряет жену. Чтобы побороть пагубную склонность, он решает стать тренером школьной команды.

Режиссером и сценаристом выступил Гэвин О'Коннор, а соавтором оригинального текста является Брэд Игнслби ("Из ада"). В фильме сыграли Аль Мадригал, Джанина Гаванкар, Хейс МакАртур и другие.